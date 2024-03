Il Milan ai quarti di Europa League, Slavia sconfitto anche a Praga: segnano Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao

A Praga è festa Milan, che vince 3-1 in casa dello Slavia (dopo il 4-2 dell’andata) ed esulta per la qualificazione ai quarti (domani conoscerà l’avversario) grazie ai gol realizzati da Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao. Nel finale, invece, accorcia Jurasek. C’è grande preoccupazione, però, per l’infortunio al ginocchio destro di Maignan dopo uno scontro, al 3’, con Vlcek. Il francese ha alzato bandiera bianca al 21’ lasciando il campo a Sportiello. E in contemporanea, nei pochi attimi nei quali il gioco è continuato, i cechi restano con un uomo in meno dopo il rosso sventolato a Holes (deciso al Var) per un bruttissimo fallo su Calabria.

Il Diavolo con un uomo in meno non commette gli stessi errori di San Siro, quando segnò sì quattro reti ma ne prese anche due.

Giocano solo i rossoneri. Stanek salva su Rafael Leao e Pulisic, ma non può nulla tra il 34’ e il 50’. È lo statunitense a sbloccare il risultato su invito di Theo Hernandez, poi il terzino francese regala un bel pallone a Loftus-Cheek, che ha il solo compito di appoggiare in rete l’assist del compagno di squadra.

Lo Slavia Praga si deve arrendere e non può nulla al quinto minuto (degli otto concessi) di recupero: Rafael Leao riceve palla, alza lo sguardo e fa partire un bel tiro a giro che si insacca alle spalle di Stanek. E i quarti di finale sono, di fatto, ipotecati. Nella ripresa il Diavolo controlla il gioco ed è pericoloso con una conclusione di Giroud che termina al lato. A 5’ dalla fine accorcia Jurasek: finisce 3-1 e Stefano Pioli festeggia il passaggio del turno.