Napoli Futsal, è vero impazzimento azzurro

Impazzimento azzurro. In tribuna e sul parquet l’effetto è il medesimo. Eleonora, figlia del presidente Serafino Perugino e sorella del capitano Fernando, stringe la mano a Giovanni Simeone. Evidente lo smalto cerulo. Non potrebbe essere altrimenti. Accolto come una star a Cercola, l’attaccante argentino del Napoli ha catalizzato la scena. Inevitabile la foto con il paraguaiano Javier Adolfo Salas, con il brasiliano Marcio Ganho e con lo scugnizzo di Pianura, Attilio Arillo, che si è operato al menisco sinistro. Operazione perfettamente riuscita ed eseguito dal professor Ugo Camilleri presso la Clinica Ruesch.

Selfie e felicità. Il Cholito saluta tutti, si concede l’abbraccio dei piccoli tifosi e si gode il match tra Napoli Futsal e Pescara. Un vero spettacolo il secondo tempo, interamente di marca azzurra, con il perentorio poker calato e con un super Rodolfo Fortino, autore di un tris pesante quanto spettacolare.

Seconda vittoria consecutiva. «Abbiamo vinto un incontro importante nonostante le assenze», osserva il pivot numero 20. «Abbiamo dimostrato ancora una volta i valori del gruppo», evidenzia il classe 1983. «Con voglia, cattiveria e fiducia nei compagni, sarà difficile non raggiungere i nostri obiettivi», auspica Robocop. «Ogni gara sarà una finale», avverte il bomber, che ha superato con una magia Stefano Mammarella.

«Abbiamo fatto una grande partita», afferma il direttore tecnico Cacau. Debutto per Lorenzo Franzese e spazio anche per Alessandro Perugino. «Abbiamo cambiato atteggiamento nell’intervallo, diventando più aggressivi. Abbiamo difeso molto e il risultato è il frutto del lavoro svolto in settimana», conclude il neo dt.

«Difendiamo il primato». Il Napoli consolida la vetta (56), complice l’esito di Real San Giuseppe-Feldi Eboli 4-3 e l’epilogo di Italservice Pesaro-Olimpus Roma 2-2. Dopo 27 giornate di regular season napoletani a +4 sulle volpi (52), seguite ad una lunghezza dai capitolini e dal Pescara (50). Martedì 25 aprile (ore 16) nuovamente in campo. Trasferta in Sicilia per il 28esimo turno contro Città di Melilli al PalaVillasmundo (in diretta su www.futsaltv.it).