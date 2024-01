Pomigliano-Milan 0-0, le pantere reclamano un rigore

«Un punto che muove la classifica». Alessandro Caruso elogia la grinta e il temperamento di capitan Gaia Apicella e compagne. Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco le granata tengono testa alle rossonere, recriminano per un rigore non concesso dal direttore di gara Domenico Leone di Barletta, sfiorano il successo con l’argentina Dalila Belen Ippolito nel finale. La 14esima giornata tra Pomiglian-Milan si conclude a reti inviolate (0-0).

Quattro turni alla fine della regular season. La griglia della Serie A si decide a stretto giro. Il club presieduto da Raffaele Pipola sarà chiamato ad affrontare la Sampdoria in Liguria domenica 4 febbraio (ore 12.30), sette giorni dopo arriva l’Inter in Campania (ore 12), seguirà il super derby delle retrovie giovedì 15 febbraio Napoli-Pomigliano (ore 20.30) allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, infine la sfida interna con il Como sabato 17 febbraio.

Le pantere sono alla ricerca di un successo che rafforzerebbe la penultima posizione nell’economia delle prossime partite. Intanto ecco i rinforzi del mercato: Nicole Arcangeli (attaccante classe 2003, di proprietà della Juventus) e la serba Milica Babic.

Le lombarde non centrano due successi consecutivi in Serie A da febbraio 2023. Badano all’essenziale le calciatrici di Davide Corti, successore di Maurizio Ganz in panchina. Le formazioni in campo sono attente a non scoprirsi, evitando di concedere spazi alle ripartenze avversarie. Vige il perfetto equilibrio. Tanto movimento di Ippolito, Martina Fusini fornisce l’assist a Violah Nambi: girata debole della numero 7 al 19’. Si fa vedere Valentina Bergamaschi al 24’. Ippolito chiama in causa l’olandese Selena Babb (28’). Alza il ritmo il Pomigliano e le pantere reclamano un penalty al 43’ per l’uscita avventata di Babb sull’attaccante ugandese Nambi. Milan in difficoltà, ma si va all’intervallo.

Nella ripresa esordio di Arcangeli che subentra a Nambi (60’). E la new entry ci prova dieci minuti dopo. Le tre conclusioni di Zhanna Ferrario (79’), di Virginia Di Giammarino (86’) e di Ippolito, che si dispera, portandosi le mani al volto (89’), non sortiscono gli effetti sperati.