Rischia di non passarsela proprio bene Rafael Leao, attaccante del Milan. Il giocatore portoghese è stato condannato dal Tas di Losanna a risarcire lo Sporting Lisbona - club nel quale è cresciuto - con addirittura 16.5 milioni di euro, come riporta Record. Questo perché il rossonero nel 2018 aveva chiesto e ottenuto la risoluzione per giusta causa con lo Sportng - per poi trasferirsi gratuitamente al Lille, in Francia - per via dell'aggressione subita dalla squadra da parte di tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo. Il Tribunale di arbitrato sportivo ha, quindi, ribaltato quanto stabilito in precedenza. Dopo una sola stagione al Lille, Rafael Leao è finito in Italia al Milan, che l'estate scorsa lo ha acquistato dal club transalpino per 35 milioni di euro. Il contenzioso, come si può ben capire, tra l'attaccante e lo Sporting era continuato nelle aule del tribunale della Fifa. La società contestava la validità della risoluzione contrattuale, spiegando nel ricorso che «il giocatore non avesse all'epoca dei fatti motivi validi per risolvere il contratto che lo legava al nostro club» e chiedendo un risarcimento economico. La Fifa aveva respinto questa tesi definendola "inammissibile". Ma ora il Tas ha ribaltato il verdetto e Rafael Leao dovrà pagare 16,5 milioni di euro. Non proprio una bellissima notizia. Ultimo aggiornamento: 11:20