Real San Giuseppe-Napoli Futsal 1-2, rissa al termine del derby

Sul parquet finisce con la vittoria degli azzurri. I ragazzi di David Marìn sbancano il PalaCoscioni e superano il Real San Giuseppe 2-1. A segno capitan Fernando Perugino nel primo tempo (18’01”). Il paraguaiano Javier Adolfo Salas raddoppia nella ripresa (37’53”), accorcia Andres Santos (38’35”). Torna al successo la capolista con una prova di carattere.

Dopo si scatena la rissa, come riporta la nota stampa della Divisione Calcio a 5. «Una brutta pagina per il nostro futsal. Al termine del derby Real San Giuseppe-Napoli, concluso con la vittoria della squadra ospite, una rissa incresciosa ha fatto da coda al suono della sirena». Il sito federale si esprime in maniera chiara. «La Divisione Calcio a 5 intende prendere posizione netta e forte nei confronti di quanto accaduto: un episodio che nulla ha a che vedere con i valori che lo sport in genere deve trasmettere, men che meno il nostro futsal».

Seguiranno certamente provvedimenti disciplinari. «In attesa di fare chiarezza individuando i colpevoli, la Divisione stigmatizza con fermezza quanto accaduto al PalaCoscioni di Nocera inferiore: certe immagini non sono tollerabili e non sarà possibile passarci sopra».