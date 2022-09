Napoli United, primo successo al Vallefuoco: battuto il Casoria

Primo successo al Vallefuoco di Mugnano per il Napoli United, ancora costretto a rinviare il debutto in campionato nell'impianto della Sanità. I verdi di Diego Maradona junior battono in rimonta (2-1) il Casoria al termine di una partita avvincente e ben giocata da entrambe le squadre. Meglio gli ospiti nella prima frazione di gioco. Il Casoria colpisce un palo con Liguori e spreca almeno altre due buoni occasioni per portarsi in vantaggio. La compagine guidata da Perrella colpisce subito in avvio di ripresa: il gol è siglato da Basso sugli sviluppi di un cross. Veemente la reazione del Napoli United, che pareggia con il neo entrato Somma e ribalta il risultato con Barone Lumaga, che trasforma un calcio di rigore fischiato per un fallo di mano di Francese, poi espulso per somma di ammonizione.