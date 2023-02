Posillipo-De Akker Bologna alla Scandone senza Mattiello

Una giornata particolare. Non c’è alcun riferimento al celebre film di Ettore Scola, interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il Posillipo affronta domani pomeriggio alla Scandone la De Akker Bologna (ore 16) nel 17esimo turno di serie A1. Privi dello squalificato Giuliano Mattiello, capitan Paride Saccoia e compagni scenderanno in acqua, conoscendo già il risultato dell’anticipo del venerdì sera tra Distretti Ecologici Nuoto Roma e Check up Rari Nantes Salerno. Giallorossi e rossoblu hanno gli stessi punti in classifica (13), mentre rossoverdi e neroverdi sono staccati di due lunghezze.

Dopo aver festeggiato a dovere il suo 34esimo compleanno (6 febbraio) Saccoia incita i suoi ad una reazione d'orgoglio e a riscattare l'esito dell’andata (11-8 con doppietta dell’ex Edoardo Manzi). «È una partita che per noi vale tanto per come si è messa la stagione», spiega alla vigilia il pallanuotista numero 12. «Sono tre punti vitali da conquistare, anche perché si tratta di uno scontro diretto», avverte il centrovasca napoletano.

«Vogliamo inoltre riscattare la sconfitta subìta in malo modo all'andata», ricorda il leader posillipino. «Nel girone di ritorno giocheremo gli scontri diretti a Fuorigrotta e dobbiamo assolutamente approfittarne per fare risultato», auspica fiducioso Saccoia. «Così come è accaduto con il Bogliasco, dove abbiamo vinto solo di misura soffrendo per l'espulsione subìta da Mattiello». Assenza pesante quella del classe 1992. «Cercheremo di vincere anche per lui, perchè so quanto sta soffrendo per non poter essere in acqua a lottare con noi», conclude Saccoia.