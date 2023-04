Salernitana, duemila tifosi allo stadio Arechi per l'allenamento: «Combatti fiera, avanti Bersagliera»

La spinta della curva Sud. I cori, lo striscione, la passione del popolo granata che non conosce confini e che si riversa sulle gradinate della Siberiano in un pomeriggio infrasettimanale che ha visto aprire eccezionalmente le sue porte per assistere all'allenamento della Salernitana in vista del derbyssimo con il Napoli in programma domenica al Maradona.

«Ci devi credere: vinciamo». Con lo slogan dei circa duemila supporter granata la truppa di Paulo Sousa ha fatto il suo ingresso sul green dell'Arechi subissata dagli applausi. Non solo. Il tecnico portoghese ha infiammato la Sud quando ha deciso di far entrare i bambini in campo in versione raccattapalle. Non è mancato qualche coro di sfottò rivolto ai cugini partenopei.

Last but not least, la torcida granata ha srotolato un lunghissimo striscione: «Suda questa maglia, pronta alla battaglia. Avanti Bersagliera: combatti fiera!», firmato curva sud Siberiano.