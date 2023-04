Napoli-Salernitana, probabili formazioni: Politano e Mario Rui non recuperano

Resterà fuori anche domenica Matteo Politano, attaccante del Napoli infortunatosi lo scorso 18 aprile in occasione della gara di ritorno dei Quarti di finale di Champions League contro il Milan. Il problema muscolare non è ancora stato risolto e lo terrà fuori anche nel weekend.

In attesa di capire quando si giocherà la sfida contro la Salernitana tra sabato 29 e domenica 30, Spalletti sa già che non potrà recuperare sul recupero dell'esterno azzurro, che questa mattina ha fatto lavoro in piscina, poi palestra e terapie. Resta out anche Mario Rui, l'esterno portoghese questa mattina a Castel Volturno ha effettuato terapie.