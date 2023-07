Salernitana, Iervolino vorrebbe tenersi Boulaye Dia: «Ma c'è una clausola da 25 milioni»

«Per Dia ad oggi abbiamo una clausola di 25 milioni che non rispecchia il valore del giocatore che potrebbe stare minimo sui 40 milioni. Purtroppo ci sono tante squadre interessate, il giocatore vorrebbe restare a Salerno, vedremo il 20 luglio allo scadere della clausola cosa accadrà. Noi ci auguriamo resti qui. Lo abbiamo voluto fortemente, e sarebbe importante per noi poterlo trattenere». Così il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino al microfono de 'La politica nel pallone' su Rai Gr parlamento, in merito al futuro dell'attaccante granata Boulaye Dia.

Quindi il patron granata ha parlato della prossima stagione. «Vorremmo superare la soglia dei 12mila abbonati, lo scorso anno sono stati 8mila, abbiamo l'ambizione di avere sempre più tifosi allo stadio. È importante per i giocatori perché Salerno ha una grande tifoseria, che regala emozioni, e rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo».

Quindi un giudizio sull'anno appena passato. «Alla squadra il voto è otto, dieci al pubblico sempre affettuoso e capace di dare un supporto straordinario alla squadra». Per Iervolino «è stata una stagione difficile, di alti e bassi, nella quale abbiamo lottato su ogni campo. Con l'arrivo di Paulo Sousa in panchina la squadra ha trovato equilibrio, fraseggio, l'orgoglio che le ha permesso di giocare a testa alta contro tutte. Quindi alla fine il bilancio è positivo. La Salernitana non era mai stata tre anni di fila in serie A, con me lo è. Ci auguriamo l'anno prossimo di poter fare quanto prima i 40 punti per la salvezza e di inaugurare un progetto in cui la Salernitana possa affrontare la massima serie con tranquillità».