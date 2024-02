Salernitana-Monza, Liverani: «Gara importante per riaccendere tutto»

La Salernitana ha un solo compito, resettare la sconfitta contro l’Inter e provare a rialzarsi subito domani pomeriggio all’Arechi contro il Monza: «Gara importante per riaccendere qualcosa che in questo momento è spento, dobbiamo prenderci punti dovunque e la vittoria è la medicina migliore per arrivare alla salvezza – ha detto Fabio Liverani alla vigilia della sfida nel corso della conferenza stampa -.

Per tanti 13 partite possono sembrare poche, per me invece è un terzo del campionato e non voglio sentire che i miei giocatori possano abdicare per un terzo del campionato.

Si possono prendere tanti punti e cerco di trasmettere tutti i giorni questo pensiero ai ragazzi. Abbiamo fatto una settimana piena e la squadra ha fatto un buon lavoro, abbiamo cercato di conoscerci meglio».

Anche per la gara di questo weekend contro il Monza il tecnico dei granata dovrà fare la conta degli assenti: «Fazio non ha recuperato a pieno, Pirola e Pierozzi invece non hanno recuperato. Dia e Coulibaly sono disponibili. Normale che abbiamo ancora delle incognite di ruoli in certe situazioni.

Non abbiamo recuperato nessuno anche se sono sulla buona strada, non possiamo cambiare tantissimo, qualcuno ha dato dei segnali di intensità e per me era importante. Dobbiamo, però, avere qualcosa in più degli avversari in questo momento, poi pian piano metteremo situazioni tecnico tattiche. Dobbiamo sacrificarci per i compagni».