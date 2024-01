Walter Sabatini ieri ha di nuovo osservato Jacopo Segre, che a Palermo ha aperto le danze nel 4-2 contro il Modena. Il dg granata ci pensa ancora: non l'ha cancellato dalla propria lista di gradimento. Sul centrocampista classe '97, che già conosce la Serie A, è forte anche il Cagliari. Occhio al valzer delle punte. Bonazzoli resta in stand-by a Verona: la Salernitana copre l'80% dei suoi 1,5 milioni di stipendio netto e vorrebbe/potrebbe riportarlo a casa; l'Hellas, di contro, non ha alcuna intenzione di prestare il fianco alle lusinghe di una diretta concorrente per la salvezza, anzi ieri l'attaccante originario di Manerbio è entrato in campo dopo l'intervallo allo stadio all'Olimpico e ha partecipato all'assalto finale contro la Roma.

Nel frattempo alla Salernitana è stato proposto Duk, portoghese naturalizzato capoverdiano. Gioca nell'Aberdeen, ha segnato fin qui 3 gol nel campionato scozzese. Prima o seconda punta di 182 centimetri, ha quasi 24 anni. Sabatini prende nota ma ha innanzitutto un appuntamento fissato con Boulaye Dia per illustrargli lo scenario che potrebbe prendere forma da qui a fine mese: senza un'offerta congrua il Milan si ferma a 15 milioni ma non ci sarebbe ricavo rispetto all'investimento già sostenuto per il prestito oneroso dal Villarreal, il riscatto del cartellino e le commissioni ai procuratori -, l'attaccante senegalese non lascerà la Salernitana. Dia potrebbe, dunque, protrarre la propria permanenza in maglia granata lottando per la salvezza in attesa poi di rinegoziare il proprio cartellino a giugno. Restano in osservazione la Fiorentina, che ha il problema del gol e ha Brekalo (ci riprova la Dinamo Zagabria), e la Lazio, che ha prestato a titolo gratuito Basic, pensa a Pirola per l'estate e mostra apprezzamento per Candreva.

Nel vociare del calciomercato, è spuntato ieri anche un accostamento a Mario Balotelli. Il 33enne ex Milan e Inter vuole rilanciarsi nel calcio italiano ma per la Salernitana sarebbe un'operazione con molti rischi ed extra-budget. In ogni caso, Sabatini ha altre priorità. Resta in pressing, invece, sullo stopper Jerome Boateng, che il club granata ha deciso ancora di aspettare. Gli ha proposto sei mesi di contratto ad 1 milione e l'ex Bayern Monaco, molto legato a Franck Ribéry, dovrà dare una risposta tra poche ore. La domenica porterà consiglio a tutti, anche alla Salernitana. È stato proposto, tra gli altri, il difensore 33enne Rodrigo Caio, brasiliano di passaporto italiano. Nella sua lunga carriera, però condizionata anche da infortuni, si è messo in evidenza nel Sao Paulo ed è stato colonna del Flamengo. Dopo la partita contro il Genoa, ci saranno altri confronti di mercato tra il presidente Iervolino e l'allenatore Inzaghi. Resta in bilico la presenza del direttore generale Sabatini: le riserve saranno sciolte solo stamattina. Il dg ovviamente resta attivo anche sul fronte cessioni, anzi soprattutto su quelle: l'indice di liquidità impone di compensare l'ingresso di uno stopper nuovo e di profilo internazionale con l'uscita di un giocatore in esubero. Il principale indiziato resta Bronn, che in estate ha rifiutato il Paok. Potrebbe, invece, accettare un ritorno in Francia.

Resta vivo l'interesse dell'allenatore Juric e di conseguenza del Torino su Matteo Lovato. Juric si è cautelato: se va via Zima, ha espresso gradimento per lo stopper della Salernitana, che ha svezzato ai tempi del Verona. Fu di 7 milioni la valutazione che l'Atalanta fece del cartellino di Lovato come contropartita tecnica quando ingaggiò Ederson. Oggi è una cifra fuori mercato, difficilmente pareggiabile. Un'eventuale cessione di Lovato, probabilmente in prestito, servirebbe ad alleggerire il monte ingaggi oppure potrebbe essere utilizzata come leva per arrivare ad uno dei calciatori torinisti che Sabatini non ha mollato. Il primo è Radonjic e l'altro è Pellegri. Il Torino, però, considera il centravanti l'unica alternativa di ruolo a Zapata e in ogni caso sarebbe orientato a cederlo solo a titolo definitivo. Mikael e Botheim insieme valgono 2,2 milioni di stipendio. La Salernitana per loro cerca ma non trova ancora una destinazione.