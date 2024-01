Avellino corsaro a Foggia, i lupi vincono 3-1

Ancora una vittoria in trasferta per l'Avellino. I lupi vincono contro il Foggia per 3-1. Sono i padroni di casa ad andare in rete dopo appena quattro minuti. Ma i biancoverdi, che erano partiti forte (tre calci d'angolo in poco tempo), conquistano al tredicesimo il pareggio.

Ci pensa Cionek a riportare i conti in pari. Al ventottesimo lupi in vantaggio con Gori. Nella ripresa il terzo gol della squadra di mister Pazienza con Ricciardi al minuto 19.

I lupi non hanno poi sfruttato un altro paio d'occasioni.

Per il Foggia una reazione poco incisiva. Nel finale i rossoneri sono rimasti in dieci per l'espulsione di Embalo al 40esimo per gioco falloso. Tre punti preziosi per l'Avellino per la corsa alla vetta.

FOGGIA-AVELLINO: 1-3

FOGGIA (4-2-3-1): Perina; Salines (26' st Vezzoni), Riccardi, Carillo, Rizzo; Tascone (36' st Martini), Marino (26' st Fiorini); Tonin, Schenetti, Millico; Santaniello (10' st Embalo). A disp.:De Simone, Nobile, Vacca, O. Pazienza, Antonacci, Agnelli, Odjer, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. All.: Coletti.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, Armellino (1' st Lores Varela), Tito; Gori (45' st Marconi), Sgarbi (39' st D'Angelo). A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Liotti, Llano, Dall'Oglio, Casarini, Russo. All.: M. Pazienza.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.

MARCATORI: 4' pt Millico (F), 13' pt Cionek (A), 28' pt Gori (A), 19' st Ricciardi (A).

NOTE: spettatori 2.800 circa. Espulso: al 40' st Embalo (F) per gioco falloso. Ammoniti: De Cristofaro (A), Marino (F), Cionek (A), Tascone (F). Angoli: 4-4. Recupero: pt 2'. st 6'.