Giugliano, Bertotto alla vigilia del derby con la Juve Stabia: «Giocano Menna e Salvemini, dobbiamo essere più concreti»

Menna e Salvemini in campo fin dal primo minuto. Valerio Bertotto, tecnico del Giugliano, lo ha fatto intendere nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby con la Juve Stabia.

Il match è in programma al Menti domani alle ore 20,45. "Menna è in buone condizioni, Salvemini rientra dalla squalifica e sta bene", ha tagliato corto l'allenatore dei tigrotti. Possibile l'innesto fin dal primo minuto di Baldè, uno degli ultimi cinque innesti arrivati dal mercato di riparazione.

"Siamo in crescita e ci siamo allenati alla grande - argomenta Bertotto - E' arrivato il momento di essere più concreti, di sprecare meno in avanti e di non commettere errori in fase di disimpegno o attraverso la costruzione dal basso. La posizione in classifica della Juve Stabia è ampiamente meritata, ma il Giugliano è squadra che ha voglia di proporre calcio contro ogni avversario".