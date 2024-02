Tegola Montalto sulla Casertana. Il centravanti sarà costretto ai box per almeno un mese. Gli esami strumentali hanno evidenziato uno stiramento al polpaccio che lo terra fermo per tutto febbraio se non di più. Si tratta dell'infortunio che lo aveva fermato nel riscaldamento di sabato sera prima del match con il Potenza. Per via del terzo forfait dell'ultimo minuto in poche settimane, l'attaccante era stato bersagliato dai tifosi nei commenti alla diretta della conferenza stampa post gara.

Post talmente irriguardosi da essere dapprima nascosti e poi addirittura cancellati dai controlli automatici del social (non dall'area comunicazione del club). Sull'argomento, a difendere le buone ragioni dell'attaccante, era già intervenuto il diesse Degli Esposti ma anche il presidente D'Agostino ha voluto rimarcare la buona fede e la levatura morale del suo calciatore: «È un ragazzo che ha dei valori ha detto il patron e pur avendo ricevuto offerte importanti da altri club mi ha confermato di voler restare per vincere qui senza chiedermi neppure un euro in più».

Un infortunio che non ci voleva quello di Montalto. Senza di lui la Casertana fatica a fare punti e gioco. E toccherà a Cangelosi trovare una valida alternativa tecnico-tattica per far fronte all'assenza del centravanti. Curcio "falso nove" è un esperimento mal riuscito. Lo dicono i numeri: il bomber di Benevento è fondamentale per la Casertana, tecnicamente è tra i più dotati se non il più bravo della rosa, ma in posizione di centravanti non riesce a dare il giusto contributo alla manovra. Sul mercato di gennaio il club ha dotato la squadra di un centravanti di "scorta" ingaggiando dalla Juve Stabia Rovaglia. Trascorsi importanti per il possente calciatore che ha indossato anche la maglia delle nazionali giovanili.

Per ora il 22enne non ha ancora inciso tra i professionisti ma sabato, al debutto contro il Potenza, in pochi minuti ha dato buona prova di se. Sarà Cangelosi a decidere se insignirlo temporaneamente del ruolo di titolare al posto di Montalto. Scelte da compiere al compiere al termine della settimana di lavoro che comincia oggi e finirà sabato con la rifinitura della sfida contro il Catania in programma domenica (ore 16.15) in Sicilia. Per fortuna all'infortunio del bomber di Erice si accompagnano anche alcuni importanti recuperi. Proietti ha svolto ieri una visita di controllo dopo aver fatto una breve corsetta al "Pinto" e dovrebbe tornare in gruppo entro domani. Celiento che ieri si è brevemente allenato con il compagno (la squadra al completo riprende oggi) è ormai sulla via del pieno recupero e sarà della partita di Catania così come Toscano che ha ormai assorbito l'infortunio alla caviglia e già contro il Potenza è sceso in campo per una mezz'ora.

Torna dalla squalifica anche il terzino sinistro Anastasio. Al rientro, dunque, calciatori importanti le cui assenze hanno influito sull'opaca prestazione di sabato e anche, in generale, sulla crisi di risultati della Casertana. Solo due punti nelle ultime quattro gare. Una brusca frenata anche in considerazione del fatto che i falchetti nell'ultimo mese hanno giocato tre gare al Pinto contro avversari alla portata come Messina, Latina e Potenza raccogliendo solo due punti. Tempo per rifarsi ce n'è e, fermato il sogno promozione diretta, un piazzamento playoff importante è ancora alla portata della Casertana a patto di ritrovare il gioco e l'efficacia di un paio di mesi fa.