Castellammare sogna la serie B, in migliaia per festeggiare lo Stabia

Una tradizione che si rinnova. In migliai di tifosi si sono dati appuntamento al Viale Europa per accogliere la Juve Stabia al rientro dalla trasferta di Potenza ed il derby vinto con il Sorrento. Un successo pesantissimo che, complice la sconfitta del Bevenento, sembra servire su un piatto d'oro la promozione dirette in serie B, ora lontana solo 4 punti.

Fuochi d'artificio, cori, sorrisi per i calciatori che hanno ripreso dal bus sociale la grande festa degli ultras. Un legame forte quello con la città, dopo una partenza in sordina del campionato e culminato con i seimila spettatori delle ultime gare al Menti. Castellammare sogna, la serie cadetta è davvero ad un passo, e sabato prossimo, vigilia di Pasqua, al Menti col Messina, si attende il pubblico delle grandi occasioni.