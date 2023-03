Gelbison arriva il Pescara di Zeman. Out Gilli e Nunziante

Per la Gelbison inzia una settimana di fuoco, si parte con la sfida che opporà i cilentani al momento fuori dalla zona calda della classifica con 4 lunghezze di vantaggio sul Monterosi, che ospiteranno il Pescara di Zeman, agganciato al terzo posto dal Foggia. Per questa sfida in casa Gelbison da registrare le assenze degli squalificati Gilli e Nunziante, come pure quella del tecnico Gianluca Esposito, il quale dovrà seguire la partita dalla tribuna, ma vive la vigilia con grandi stimoli per il confronto a distanza con il tecnico boemo:

«Sono certo che assiteremo ad una bella partita tra due squadre che cercano la vittoria noi proveremo a proporre il nostro gioco cercando di vincere». Non dovrebbero esserci modifiche rispetto al 3-5-2 con la coppia d'attacco affidata a De Sena e Tumminello. In luogo dei due squalificati pronti Granata e Capone. La gara che si gioca al Guariglia di Agropoli con fischio d'inizio alle ore 14.30 sarà diretta da Petrella di Viterbo.