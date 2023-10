Messina-Avellino 1-0, trasferta amara per i lupi

Trasferta amara in Sicilia per l’Avellino. I lupi perdono 1-0 sul campo del Messina. I biancoverdi partono bene con Sgarbi protagonista di almeno tre azioni importanti che spingono la squadra di Pazienza verso la porta avversaria. Ma il gol non arriva. Passati venti minuti sono i padroni di casa a farsi pericolosi.

Al 28esimo il Messina centra un palo sugli sviluppi di un corner. Sessanta secondi più tardi Plescia sblocca il risultato. Nella ripresa l’Avellino parte all’arrembaggio. Patierno al 49esimo va in gol, che è annullato per un precedente fallo del compagno di squadra.

I lupi ci riprovano varie volte, ma senza successo, e con azioni confuse.

L’Avellino chiude in nove la gara: al 90', espulsi Benedetti e Polito, per reciproche scorrettezze. E Cionek deve lasciare il campo per un problema muscolare. Si chiude con la vittoria del Messina e dopo nove minuti di recupero.

MESSINA-AVELLINO 1-0

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Ferrara, Manetta, Ortisi; Firenze (23' st Zunno), Frisenna, Scafetta (37' st Polito); Emmausso (24' st Cavallo), Plescia, Ragusa (7' st Buffa). A disp.: De Matteis, Pacciardi, Darini, Tropea, Luciani, Zammit, Di Bella. All.: Modica.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Benedetti, Rigione (26' pt Mulè), Cionek; Cancellotti (39' st Ricciardi), Lores Varela (39' st Marconi), Palmiero, Armellino, Tito (15' st Sannipoli); Patierno (15' st Gori), Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Maisto, Pezzella, Tozaj. All.: Pazienza.

ARBITRO: Ancora di Roma 1.

MARCATORE: 29' pt Plescia.