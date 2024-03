Monterosi-Benevento 1-1: un altro stop per gli stregoni

Scialbo e inutile pareggio per il Benevento a Teramo contro il Monterosi. I giallorossi vanno avanti con Pinato nella ripresa, ma vengono raggiunti poco dopo da Vano. La Juve Stabia ha ora l’occasione di allungare a +11, battendo il Messina e poi prendersi la matematica promozione in cadetteria lunedì prossimo al Vigorito. Il Benevento deve anche difendere il secondo posto dall’assalto dell’Avellino, impegnato questa sera in casa col Picerno.

Gaetano Auteri sorprende tutti, schierando dal 1’ il classe ‘05 Perlingieri, bomber della Primavera, con lui in avanti Starita e Pinato. In mezzo al campo torna Nardi, insieme a Talia. Ferrante va addirittura in tribuna. Al 18’ prima palla gol per i giallorossi: Starita sguscia via a sinistra dentro l’area di rigore, cross a mezza altezza, Pinato in tuffo manca di poco il colpo di testa. Al 32’ giallorossi vicinissimi al vantaggio: Perlingieri difende palla in area, piattone di Simonetti, Forte si rifugia in corner. Poco dopo l’attaccante della Primavera calcia debolmente col sinistro. Sul finire di tempo Benevento ancora vicino al vantaggio, Simonetti imbuca per Improta, cross basso per Perlingieri che calcia col sinistro, Piroli salva sulla linea. È 0-0 al termine della prima frazione.

La prima palla gol della ripresa è del Monterosi: Parlati stacca tutto solo su corner, Terranova è decisivo nel salvare sulla linea. Al 10’ grande palla gol per il Benevento: cross basso di Nardi, Perlingieri lavora palla e calcia col sinistro, centrando il palo, sulla respinta Starita si fa ipnotizzare da Forte. Al 15’ i sanniti sbloccano il risultato, uno due Perlingieri-Improta, cross basso dell’ex Bari per l’inserimento di Pinato che deve solo insaccare. Al 22’ i padroni di casa pareggiano: rovesciata del neo entrato Fantacci, Paleari smanaccia, Vano è lesto ad insaccare sulla respinta.

Auteri inserisce Ciano per Starita. Al 33’ diagonale largo di Improta. Al 35’ Marotta entra al posto di Perlingieri. Non succede più nulla fino al 52’, il finale è 1-1.