Morto Lello Persico, lutto nella Juve Stabia

Per decenni è stata figura di riferimento all'interno del club, dagli anni '90 con Roberto Fiore, ma anche in precedenza con lo Stabia del presidente Abbagnale, giorno di lutto per la Juve Stabia per la prematura scomparsa di Raffaele Persico, Lello per tutti gli addetti ai lavori, storico responsabile dell'amministrazione del club. Disponibile con tutti, sempre aperto al dialogo, Persico ha attraversato la storia del club di Castellammare custodendone i segreti, gli aneddoti, ed i conti con passione e sobrietà:

"La S.S.

Juve Stabia - questo il comunicato ufficiale -, in tutte le sue componenti, dal Presidente Andrea Langella, al Vice Presidente Vincenzo D’Elia, all’amministratore Filippo Polcino, al Direttore Generale Ferdinando Elefante, al Club Manager Sebastiano Vaia, al Direttore Sportivo Matteo Lovisa, al mister Guido Pagliuca, all’intera rosa di calciatori e tutti i dipendenti, piangono la scomparsa dello storico Segretario Amministrativo Raffaele Persico, conosciuto da tutti come Lello, uomo di grande spessore e cultura, una parte di storia del nostro glorioso club. Ciao Lello, mancherai a tutti noi!»