Ancora un brillante risultato per la Gelbison in vista della 72esima edizione della Viareggio Cup, l'esterno di centrocampo Mattia Passaro, classe 2002, è stato convocato dal selezionatore della rappresentativa di serie D Giuliano Giannichedda, a prendere parte al pre raduno in programma a Tirrenia dal 10 marzo, in vista della più importante Kermesse di calcio giovanile mondiale. Per la Gelbison non è una novità già la scorsa stagione un proprio calciatore Salvatore Esposito fece parte del team che rappresenta la squadra della Lega Nazionale Dilettanti. La squadra di serie D fa parte del girone 8 con Milan, i brasiliani del Botafogo e gli statunitensi dell ' Euro L.I.A.C. New York. Le gare sono in programma il 17, 19 e 21 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA