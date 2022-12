Giugliano, il 2 gennaio la ripresa degli allenamenti. Società vigile sul mercato

Ripresa degli allenamenti prevista per il 2 di gennaio. Il Giugliano, reduce da due sconfitte di seguito in campionato, è pronto a rituffarsi in campionato. Il 7 gennaio è in programma il match con l'Audace Cerignola, che all'andata si impose sui tigrotti.

Si giocherà, ancora una volta, allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Gara che i gialloblu di Raffaele Di Napoli dovranno affrontare con un piglio diverso rispetto alle precedenti sfide di campionato. Giugliano settimo in classifica, in piena lotta per i playoff ma non distante dalla zona playout.

Ci sarà ancora da soffrire, insomma, per centrare l'obiettivo salvezza. La società, attraverso i suoi vertici, auspica intanto nel ritorno al De Cristofaro (lo stadio oggetto di lavori di restyling) nell'arco di poche settimane. Novità, sul fronte mercato, sono previste per i prossimi giorni.