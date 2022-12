Giugliano, il tecnico Di Napoli: «A Viterbo mi aspetto una grande prestazione»

«Domani inizia un altro campionato. La Viterbese è una squadra ottima e l'attuale classifica non rispecchia il potenziale di questa squadra».

Raffaele Di Napoli, alla vigilia del match con la compagine laziale, mette in guardia l'ambiente sulle difficoltà della trasferta di domani: «Sarà una gara durissima - aggiunge il tecnico gialloblu - mi aspetto dai miei una grossa prestazione: è un match tra due compagini che puntano a salvarsi. Sarà una partita combattuta. Loro sono messi peggio di noi in classifica: per loro è quasi un'ultima spiaggia».

Non mancano gli elogi nei confronti dei propri giocatori: «Abbiamo fatto un girone d'andata ottimo e dobbiamo essere fieri del lavoro fatto fino ad ora. Negli ultimi turni non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Abbiamo perso qualche gara, ma le prestazioni non sono mai mancate. Con il Crotone, pur perdendo, abbiamo sfoderato una prova maiuscola».