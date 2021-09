Giugliano, buona la prima: espugnato il campo della Torres

Buona la prima per il Giugliano di Giovanni Ferraro, che supera in trasferta di misura (1-0) la Torres. I tigrotti passano in vantaggio in avvio di primo tempo: al 10’ cross dalla fascia destra di Cerone che imbecca De Rosa: l'attaccante gialloblu - con un tocco di testa - riesce a superare l'estremo difensore sardo.

Nella prima frazione di gioco il Giugliano è padrone del campo. La compagine sarda prova a riscattarsi nella ripresa e in più di un'occasione impensierisce la retroguardia gialloblu. La Torres va vicino al gol con De Martis (palo sugli sviluppi di una punizione dal limite), poi l'arrembaggio finale che non sortisce tuttavia l'effetto sperato. Per il Giugliano la gioia dei primi tre punti all'esordio in campionato.