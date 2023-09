Napoli fuori dalla zona Champions, Garcia raddrizzi subito la classifica

Dopo tre giornate non si può immaginare il percorso di una squadra in campionato. Ma la sconfitta contro la Lazio al Maradona colloca il Napoli fuori dalla zona Champions, per un solo punto di distacco rispetto alla Juve e alla sorpresa Lecce. Gli azzurri non figuravano al di sotto delle prime quattro da 833 giorni: era il 23 maggio 2021 quando Gattuso fallì gli ultimi 90' contro il Verona (serviva la vittoria e finì in pareggio) subendo il sorpasso della Juventus. Durante la gestione Spalletti sempre lassù, con un'assidua presenza al primo posto e la clamorosa conquista dello scudetto il 4 maggio.

Rispetto a “quel” Napoli è stato certamente compiuto un passo indietro in cinque mesi. Dipende dall'addio a Kim, perché siamo curiosi di verificare se Natan sia una nuova scommessa vincente di De Laurentiis. Ma non può essere l'unica ragione. Lo squilibrio tattico visto nel secondo tempo della partita contro la Lazio deve far riflettere Garcia. Atteggiamento scriteriato. Si deve attaccare ma con logica, non concendo agli avversari le praterie, come è accaduto nella ripresa in cui peraltro la Lazio aveva segnato altri due gol, annullati dal Var. Meglio che il campanello d'allarme sia suonato ora. Il Napoli, atteso alla ripresa anche dal primo turno di Champions in Portogallo (Genoa, Braga e Bologna: tre consecutive trasferte in 8 giorni), deve subito tornare tra le prime 4, l'obiettivo che ha fissato Garcia, che deve purtroppo convivere con il peso della storica stagione dello scudetto e i paragoni con il predecessore Spalletti.

Non interessa sapere, adesso che il carrozzone è partito, se Rudi fosse il primo nome per la panchina.

Di certo De Laurentiis la scelta sull'allenatore per il campionato 2023-2024 l'aveva fatta quando inviò la Pec per il rinnovo automatico del contratto di Spalletti.