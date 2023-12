Napoli-Cagliari 2-1, Mazzarri: «Squadra più serena, Kvaratskhelia con me tutto il pomeriggio»

Quasi tre mesi più tardi, riecco il Napoli che vince a Napoli in campionato. Gli azzurri danno continuità dopo la vittoria in Champions League e battono il Cagliari di Ranieri. «Era importantissima questa partita. Bisognava ripartire, siamo il Napoli e bisognava vincere per non innescare brutti meccanismi» le parole di Walter Mazzarri a fine partita «La faccia di Kvara? Se c’è stato un cambio allenatore evidentemente qualche problema c’è. È stato con me tutto il pomeriggio a parlare, ha tutti gli occhi su di lui, sentiva un po’ la pressione. Da quando siamo qui ho provato a rasserenarlo, non è un caso che oggi abbia fatto gol. Ci darà quello che ha dato l’anno scorso».

Il primo match del trittico di fine anno è quindi già in soffitta. «Con questo sistema di gioco hai bisogno di terzini che spingono per creare gioco insieme agli esterni. Kvaratskhelia ha risentito dell’assenza di un calciatore come Mario Rui. Siamo stati più snelli e veloci con lui, è fondamentale in questo sistema» ha spiegato a Dazn Mazzarri. «Abbiamo creato tanto, nel primo tempo la porta sembrava stregata. Più di quello che abbiamo fatto possiamo fare poco. Forse eravamo anche un po’ nervosi. Solo vincendo partite così si può tornare a essere sereni sotto porta».

Lunedì i sorteggi Champions agli ottavi: «Non lo scelgo l'avversario, ne parleremo lunedi. È una soddisfazione essere lì, se questa squadra recupera il suo livello ci divertiremo».