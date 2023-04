Napoli campione se... tutte le combinazioni e quanti punti servono

Il pareggio contro la Salernitana non rovina i piani di scudetto per il Napoli ma rinvia la festa azzurra al Maradona. Il Napoli è attualmente a 79 punti in classifica, a soli due punti (contando solo sulle proprie forze) dalla certezza aritmetica del terzo scudetto della sua storia. Osimhen e compagni, vincendo a Udine nel prossimo turno infrasettimanale di campionato giovedì sera, sarebbero già certi del titolo nazionale.

Gli azzurri di Spalletti, però, dovranno guardare alle spalle anche la Juventus, che giocherà questa sera con il Bologna e poi contro il Lecce. Se i bianconeri di Allegri non vincessero oggi col Bologna, sarebbero già aritmeticamente fuori dalla corsa al titolo. A quel punto basterebbe un insuccesso della Lazio nella prossima giornata - la squadra di Sarri giocherà mercoledì sera col Sassuolo) per consegnare il titolo al Napoli definitivamente.

Napoli, scudetto se:

- batte l'Udinese giovedì

- pareggia con l'Udinese ma la Juventus non batte Bologna o Lecce

- la Juventus non Batte Bologna o Lecce e la Lazio non batte il Sassuolo