Giovanni Manna, 35 anni, cilentano di Vallo della Lucania, era passato dal settore giovanile della Juve alla stanza dei bottoni nel 2023 dopo la squalifica del ds Federico Cherubini. Il giovane dirigente ha incontrato Aurelio De Laurentiis ed è in pole per diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli, in sostituzione di Mauro Meluso, arrivato a luglio scorso, quasi a mercato chiuso, e già escluso dal progetto futuro. Questo per far capire quanto lucida sia stata la sua scelta per affiancare Maurizio Micheli, capo dell'area scouting.

Un giovane ds e non uno esperto. E' vero che nel 2009 De Laurentiis, dopo la rottura con Pierpaolo Marino, prese il giovane Riccardo Bigon dalla Reggina ma era un contesto differente. Qui c'è da ricostruire una squadra. La scelta di Manna conferma che ad occuparsi in prima battuta del mercato sarà sempre De Laurentiis, come è accaduto nelle due sessioni di questa stagione.

Ps: il 10 luglio scorso De Laurentiis disse a proposito di Giuntoli: «Se avessi saputo che era juventino me ne sarei liberato prima». Vedremo qual era la squadra per cui tifava da bambino Manna, cresciuto professionalmente presso la scuola bianconera.