Ngonge già pazzo di Napoli: «Giocare qui sarà più facile»

Prime parole da napoletano per Cyril Ngonge, il belga che è arrivato a Napoli dal Verona in questa finestra di mercato invernale.

«Giocare a Napoli sarà più facile, perché giocherò con giocatori molto forti come Zielinski» ha spiegato subito il neo azzurro, in panchina sia con l'Inter per la finale di Supercoppa Italiana che oggi contro la Lazio.

A disposizione di Walter Mazzarri da una settimana, la carta Ngonge potrebbe dare una mano importante nelle valutazioni offensive anche quando l'infermeria si sarà svuotata. «Cosa mi ha chiesto? Di essere molto calmo e di non aver molta pressione. Di giocare il mio gioco, come ho fatto al Verona, ma in una squadra più forte e con più qualità» ha detto Ngonge a Dazn.