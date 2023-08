Come cambia il calciomercato. Oggi è un'altra la rete che può fare la differenza, che può aiutare a distinguere la boutade di inizio agosto dalle certezze di cosa bolle effettivamente in pentola tra agenti, calciatori, presidenti e direttori sportivi. È la rete digitale, i big dta, la nuova palla di vetro che è lecito consultare per fiutare le reali intenzioni delle parti coinvolte in una trattativa, in modo particolare, sono le ricerche che vengono effettuate a partire da una determinata parola: la keyword.

Così se ci rivolgiamo a Google Trends, scegliendo di sapere quanto spesso nell'ultima settimana gli utenti in Arabia Saudita hanno digitato il nome dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen viene fuori un incremento consistente di ricerche online. La linea temporale delle digitazioni ci dice pure che le ricerche maggiori hanno raggiunto il picco massimo, che corrisponde al valore 100, nei giorni 4 e 5 agosto, ma anche negli ultimi due giorni c'è stato un discreto interesse a recuperare informazioni sul capocannoniere dello scorso campionato che ha portato il Napoli a vincere il suo terzo titolo tricolore. Però, accanto alla ricerca nel tempo, ci sono altri due dati che ci aiutano a svelare le reali intenzioni dei due club, da un lato il Napoli e dall'altro l'Al-Hilal.

Il primo è quello dell'area geografica di provenienza dell'interesse online: la regione di Al-Riyad, dove ha sede il club saudita, è quella con il tetto massimo di ricerche. Un secondo aspetto, altrettanto rivelatore, è rappresentato dagli argomenti correlati più cercati in abbinamento al nome del calciatore azzurro. Qui, troviamo, tra gli altri, il riferimento alla società guidata da Aurelio De Laurentiis, al contratto, alla carriera del calciatore nigeriano e, ulteriore spia da non trascurare, il nome di Osimhen è stato correlato al sito web transfermarkt.com.

Certo i big data stabiliscono solo una correlazione che non equivale a una certezza, ma ad una probabilità, solo che non bisogna dimenticare che se una correlazione è elevata, la probabilità che ci sia un collegamento è considerevole.