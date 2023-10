Napoli-Real Madrid 2-3, Ostigard gol e rammarico: «Meritavamo di più»

Due gol in fila: prima a Lecce e poi contro il Real Madrid in Champions League, facendo saltare in aria l'intero Maradona. Leo Ostigard si gode il momento ma non basta: «Oggi meritavamo di più, ma andiamo avanti! Tifosi fantastici» ha scritto dai suoi account social il difensore goleador del Napoli, in rete in Europa già un anno fa.

A fargli eco, il compagno Matteo Politano: «L’amarezza c’è, ma anche la consapevolezza che ci manca davvero poco per uscire felici da notti così».