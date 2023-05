Politano canta «Juve me***» con gli ultras, il video è virale su TikTok e scoppia il caso

È diventato virale in poche ore sui social un video che vede protagonista Matteo Politano. L'esterno di Spalletti, nonostante l'infortunio, era insieme con la squadra a Udine per poter celebrare lo scudetto al fischio finale e nella festa si è unito anche ai tifosi ultras azzurri presenti alla Dacia Arena. Politano è stato immortalato dai tifosi mentre canta «La Juve mer** è» nella curva napoletana, un video che ha già creato polemiche sul web.

Non è la prima volta quest'anno per l'ex Inter: Politano era già stato sotto la lente d'ingrandimento dopo Napoli-Milan per una risposta poco elegante ai tifosi rossoneri che lo avevano preso di mira con cori e insulti per il suo passato interista.