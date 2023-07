Samardzic e Napoli più lontani: «Udine ambiente ideale per crescere»

Torna a parlare Lazar Samardzic, il centrocampista dell'Udinese che piace a tanti club in Serie A, compreso il Napoli: «Il primo anno mi è servito per ambientarmi, nel secondo mi sono stabilizzato. Posso misurarmi con le migliori squadre e giocatori d'Europa qui, mi sono fatto strada fino a giocare con continuità in una squadra affermata di prima divisione e in una nazionale maggiore» ha spiegato in una lunga intervista a Sport1 il calciatore dell'Udinese.

Impossibile, però, non pensare al mercato: «Cosa mi piace della Serie A? Tutte le partite contro le migliori squadre e giocatori della Serie A, gli incontri in trasferta a Napoli, l'incontro con stelle come Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry o Zlatan Ibrahimovic. Per ora il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro.

Udine è un ambiente ideale per la mia crescita».