Scudetto Napoli, diretta nonstop su Sky Sport per la grande festa

Se domani sarà il giorno del terzo scudetto del Napoli, Sky Sport sarà al centro della grande festa.

Piazza del Plebiscito, cuore pulsante della città e primo palcoscenico di una giornata che si annuncia indimenticabile: proprio qui, in caso di trionfo azzurro, ci sarà la Terrazza Sky, ovvero lo studio principale di Sky Sport. Dalle 11 partirà una lunga no-stop, “Diretta Napoli” per vivere l’attesa del popolo azzurro e che, in caso di trionfo, andrà avanti fino a notte fonda coinvolgendo tutta la programmazione di Sky, da La Casa dello Sport fino a Sky Calcio Club, live su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su Now.

In Piazza del Plebiscito con Roberta Noè, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio , coordinati da Ernesto Mugione, si alterneranno giornalisti, talent e tanti ospiti per raccontare ogni attimo della domenica che può portare al terzo titolo tricolore, grazie anche a immagini esclusive dalla celebre piazza e dagli altri quartieri di Napoli.

Una seconda postazione, sullo splendido Lungomare Caracciolo, consentirà di avere un punto di vista alternativo e completare la copertura di una giornata che può entrare nella storia.

La “Diretta Napoli” di Sky Sport si concluderà lunedì sera dalla Terrazza Sky Plebiscito con uno speciale celebrativo condotto da Alessandro Bonan.

Gli inviati di Sky Sport saranno anche all’esterno e all’interno dello stadio Maradona, per raccogliere le voci dei protagonisti e dei tifosi prima, durante e dopo la partita con la Salernitana.

Non mancherà lo sguardo d’autore di Giorgio Porrà che, in caso di scudetto, dedicherà al trionfo del Napoli e ai suoi protagonisti una puntata speciale de L’Uomo della Domenica “Napoli Capitale – Ricomincio da tre”, ricca di suggestioni inedite, capaci come sempre di regalare emozioni profonde. In onda da lunedì 1 maggio alle 22.15 su Sky Sport Uno e disponibile on demand.

Una squadra di giovani film maker di Sky Sport, inoltre, attraverserà la città nelle ore della grande attesa, per raccogliere i momenti più emozionanti e raccoglierli in uno speciale ideato da Gianluigi Bagnulo e Valerio Spina, che racconterà il cuore popolare e il battito della città.

Non mancheranno le pagelle dei Campioni, nei profili tratteggiati dai commentatori di Sky Sport.

Dolcissima e speciale sarà anche la colonna sonora della felicità di Napoli: una versione dedicata di “Abbracciame”, lo straordinario successo dell’artista napoletano Andrea Sannino (62 milioni di views su Youtube, 16 milioni di streaming su Spotify per una hit ormai mondiale) che accompagnerà con la sua musica e le sue parole le emozioni in una clip esclusiva che sarà disponibile anche on demand, sul sito, e sui social network di Sky Sport a partire dal fischio finale. Da pochi giorni è uscito l’ultimo album di Sannino, “Mosaico”, un progetto discografico diviso in due parti, la prima uscita venerdì 21 aprile e la seconda prevista per novembre, per un totale di 20 brani inediti.

In caso di scudetto, al fischio finale verrà rivelato anche il logo della festa scudetto su Sky Sport, un evocativo “Ricomincio da tre”, che sarà disponibile anche sui social.

Il tutto nell’ambito di una straordinaria domenica di eventi, tra i quali Inter-Lazio, decisiva per lo scudetto (alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), il GP Formula 1 dell’Azerbaijan (alle 13 su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1), il GP di Spagna della MotoGP (alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP), il grande calcio internazionale con Fulham-Manchester City (alle 15 su Sky Sport Football e Sky Sport 4K), Liverpool-Tottenham (alle 17.30 su Sky Sport Football e Sky Sport 4K) e Bayern Monaco-Hertha (alle 15.30 su Sky Sport 255), il tennis con il Masters 1000 di Madrid (dalle 11.00 su Sky Sport Tennis), i playoff NBA con gara 7 di Sacramento Kings-Golden State Warriors (alle 21.30 su Sky Sport NBA), il golf con il Korean Championship (dalle 6 su Sky Sport Golf), la semifinale playoff del volley femminile Milano-Scandicci (alle 20.30 su Sky Sport Arena).

Una copertura unica anche per il digital di Sky Sport. Su SkySport.it un liveblog, sugli account social di @SkySport (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e Twitter) una copertura live per non perdersi nessuna immagine in tempo reale, sia a Napoli che dei napoletani in ogni parte del mondo. Sul nostro sito sarà online una sezione speciale dedicata allo scudetto, con commenti esclusivi e inediti delle principali firme di Sky Sport, curiosità, foto e video per celebrare la stagione da record del Napoli. L’impresa della squadra di Spalletti farà il giro del mondo, e allora ecco che su SkySport.it sarà disponibile anche una versione in lingua inglese dello speciale Scudetto.