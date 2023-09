È uno dei pochi giocatori stranieri rimasti a Castel Volturno agli ordini di Rudi Garcia. Anche stavolta Giovanni Simeone non è stato convocato da Lionel Scaloni con l'Argentina per le partite del 7 e del 12 settembre contro Ecuador (in casa) e Bolivia (in trasferta), valide per le qualificazioni mondiali. Il Cholito manca all'appuntamento con l'Albiceleste da giugno scorso. A marzo, infatti, era stato convocato per i primi impegni della Seleccion campione del mondo in carica, per le amichevoli contro Panama e Curaçao. In quelle due circostanze però Scaloni non lo impiegò mai. L'ultima presenza in campo, invece – sebbene per una manciata di minuti – è datata 19 giugno nel match vinto da Messi e compagni contro l'Indonesia. Da allora, l'attaccante del Napoli è stato costretto a guardare la sua nazionale dalla televisione.

Il tutto nonostante lo scudetto conquistato con il Napoli ed una buona stagione nel campionato italiano. Probabilmente Simeone ha pagato l'impiego a singhiozzo con Spalletti comunque redditizio in termini di reti (8 gol equamente distribuiti tra campionato e Champions). Anche quest'anno, l'argentino parte ovviamente come alternativa ad Osimhen nelle rotazioni di Garcia. O al massimo come secondo centravanti di rinforzo al nigeriano nel caso in cui la partita lo richieda. Finora, però, l'allenatore del Napoli lo ha utilizzato con il contagocce nelle prime tre gare della stagione. Una manciata di minuti a partita sia a Frosinone, sia con il Sassuolo e con la Lazio al Maradona. E chissà se in questi giorni, complici le tante assenze dei nazionali in giro per il mondo, il Cholito non riesca a salire nelle gerarchie di Garcia. Certo è che giocare all'ombra di Osimhen diventa difficile per tutti.