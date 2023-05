Spalletti, tatuaggio con lo scudetto e lo stemma del Napoli

Un logo azzurro e lo scudetto tricolore con il numero 3 a fiorire sotto pelle. Luciano Spalletti si tatua la grande vittoria di questa stagione sulla pelle, un enorme disegno per Napoli sull'avambraccio sinistro per non dimenticare mai più l'impresa fatta in azzurro. Le immagini del tattoo sono state condivise sui social da Valentino Russo che in questi giorni aveva già tatuato per lo scudetto diversi calciatori azzurri. Sull'altro braccio Spalletti ha tatuato anche i nomi dei tre figli.