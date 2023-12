Napoli-Inter, De Laurentiis “no comment” sulla prestazione di Massa

Presente anche quest'anno al Gran Galà del Calcio, la manifestazione organizzata ogni anno dall'AIC-Assocalciatori, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis preferisce non dare seguito alle critiche arrivate in queste 24 ore sull'arbitraggio di Massa nel match contro i nerazzurri di ieri sera. Il numero uno del Napoli sfila via alle domande scomode sulla direzione arbitrale e si dirige in sala, con un sorriso che la dice lunga su quanto acaduto ieri sera in campo.