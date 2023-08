Qualcomm Snapdragon G: i processori per il gaming mobile di prossima generazione

Qualcomm ha annunciato Snapdragon Serie G, una nuova gamma di processori dedicati al gaming su dispositivi porttauili. Gli Snapdragon G series consentono una nuova e più ampia gamma di opzioni per giocare anche ai giochi più ricercati, offrendo un questo modo la possibilità di cimentarsi in qualsiasi scenario, praticamente ovunque. In particolare:

Snapdragon G1 è progettato per alimentare dispositivi fanless (senza ventola) per lo streaming di giochi, sia in locale che tramite cloud. G1 concentra le sue caratteristiche principali sulla massima velocità di connettività, salvaguardando al contempo la durata della batteria, in modo che i gamers possano riprodurre in streaming i propri giochi preferiti, sia su console sia su Pc, con la migliore qualità possibile e per periodi di tempo prolungati. La configurazione base della famiglia G1 è costituita dalla piattaforma G1 Gen 1, che dispone di una Cpu Qualcomm Kryo (8 Core) abbinata alla Gpu Qualcomm Adreno A11, le quali consentono lo streaming di giochi di alta qualità;

Snapdragon G2 invece, è progettato per supportare dispositivi che si avvalgono prevalentemente della tecnologia Cloud. Il processore, inoltre, è ottimizzato per le connessioni 5g e wi-if 6/6e ottenute grazie al sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnec 6700. Il prodotto base di questo segmento è la piattaforma Snapdragon G2 Gen 1, in grado di supportare i più celebri titoli di gaming mobile premium e cloud praticamente ovunque e senza compromessi. Dotata della più recente Cpu Kryo (8 Core), una Gpu Adreno A21 ottimizzata per il gioco e il sistema modem-Rf Snapdragon X62 5G, la piattaforma consente ai giocatori di esplorare tutto ciò che i giochi su dispositivi mobili e cloud hanno da offrire;

Snapdragon G3 infine rappresenta la punta di diamante della nuova line-up. Creato appositamente per funzionalità e prestazioni adatte a soddisfare i gamers più esigenti, questi processori sfruttano al meglio tutte le innovative capacità di gioco di Qualcomm. Sulla scia degli incredibili feedback ottenuti grazie al Razer Edge 5g, basato su Snapdragon G3x Gen 1, i dispositivi alimentati con il G3 consentono le migliori esperienze di gioco della categoria all'interno di un vasto spettro di ecosistemi. La piattaforma Snapdragon G3x Gen 2 è il prodotto più recente della serie G3 di classe premium; essa è dotata di una Cpu Kryo (8 Core) e una Gpu Adreno A32 che offrono velocità superiori del 30% rispetto al modello precedente e prestazioni grafiche praticamente raddoppiate. Non da ultimo, la piattaforma G3 garantisce anche elevate performance multi-generazionali in grado di soddisfare tutte le più recenti funzionalità dei moderni giochi di fascia premium, tra cui il ray tracing, l'alta risoluzione , il tethering con i dispositivi Xr, l'audio Bluetooth a bassa latenza con Snapdragon Sound Technology Suite e il wi-fi7, nonché il 5g sub-6 e mmWave.

«I dispositivi di gioco portatili sono il modo migliore per sperimentare il gaming mobile. I giocatori vogliono poter giocare ai loro giochi preferiti su tutti i dispositivi, utilizzando tutti gli ecosistemi, dalle console al Pc al cloud», ha affermato, di Qualcomm.