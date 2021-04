Alta Irpinia, uomo trovato morto in casa: ucciso a 43 anni da un'overdose

La droga miete vittime in provincia di Avellino. Un 43enne è stato trovato morto in casa. Si sospetta un'overdose. La tragedia durante la notte all’interno di un’abitazione di Calabritto. L’uomo era privo di vita, quando sono arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Montella.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’immobile è stato sequestrato e la salma traslata all’obitorio del Moscati di Avellino per l'eventuale esame autoptico. Indagini in corso da parte degli uomini dell'Arma per fare piena luce su quanto accaduto.