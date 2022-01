Da Napoli all'Alta Irpinia, presi i truffatori del «pacco» agli anziani

Presi i truffatori degli anziani. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sant’Angelo dei Lombardi anno tratto in arresto un 22enne ed un 23enne, entrambi di Napoli e con a carico precedenti, colti nella flagranza del reato di tentata truffa ai danni di una donna di 84 anni residente nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.

Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti è emerso che i due avevano contattato telefonicamente l’anziana chiedendole la somma di 2.500 euro in contanti quale corrispettivo per la consegna di un regalo acquistato dal nipote per la madre. L’evidente tentativo di truffa avrebbe probabilmente sortito esito positivo se in casa non fosse stato occasionalmente presente un familiare. Quest’ultimo, avendo sin da subito intuito l’intento delittuoso dei, ha immediatamente contattato il locale Commissariato per riferire di quanto stava accadendo. I poliziotti in pochi minuti sono arrivati in zona, in tempo per individuare i due soggetti che, a bordo di una Fiat Panda, avendo evidentemente compreso che qualcosa non stava andando per il verso giusto, si stavano allontanando a velocità sostenuta. Nonostante l’alt intimato dagli agenti, hanno effettuato anche manovre pericolose per scappare. Ma dopo un breve inseguimento, proseguito anche a piedi, sono stati raggiunti e bloccati. La successiva perquisizione ha consentire di scoprire il pacco che sarebbe stato destinato all’ignara vittima e che conteneva un paio di pantofole.