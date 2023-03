Sant'Angelo dei Lombardi: dramma nei campi, 60enne muore schiacciato dal trattore

Tragedia nelle campagne di Sant’Angelo dei Lombardi. Un uomo di 60 anni, Costantino Petito, è rimasto schiacciato dal trattore che stava utilizzando per effettuare alcuni lavori in un fondo.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Il 60enne è praticamente deceduto sul colpo.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per eseguire i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del drammatico incidente, che ripropone il problema della sicurezza per chi utilizza macchine agricole. La vittima era molto conosciuta in paese. La comunità è sotto choc.