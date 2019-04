Sabato 27 Aprile 2019, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di paura a Montoro. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino intorno alla mezzanotte sono intervenuti nella città della Valle dell’Irno, in via Aterrana, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo. Una squadra e due autobotti hanno lavorato per più di tre ore, per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. La struttura è andata completamente distrutta. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Notevole lo spavento. Da capire le cause che hanno scatenato il rogo.