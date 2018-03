Lunedì 19 Marzo 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 07:06

Fine di un incubo per una donna di 36 anni di Lioni. Gli agenti del Commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi hanno ammanettato un 40enne di origini elvetiche, già agli arresti domiciliari per stalking. L'uomo, nonostante la misura cautelare, è uscito di casa per incontrare la sua ex che aveva continuato a perseguitare. Di qui, la denuncia della vittima che in passato era stata aggredita e molestata con oltre 200 telefonate al giorno. Per il 40enne si sono aperte le porte del carcere.