Task force per salvare Dante, il Segugio finito in un dirupo

Una mobilitazione straordinaria. Una task force composta da Vigili del fuoco, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sant’Angelo dei Lombardi e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania (Cnsas) per salvare Dante che si era perso in una zona impervia delle montagne sopra San Mango sul Calore. Almeno venti le persone impegnate. Dante stava partecipando a una battuta di caccia, ma mentre seguiva un cinghiale s’erano perse le sue tracce. Immediato è scattato l’allarme per cercarlo. Dante è uno splendido esemplare di Segugio maremmano tigrato.

È stato uno dei componenti della squadra di caccia, nonché consigliere comunale di San Mango sul Calore, Canzio Coppola, ad allertare i vigili del fuoco. Pochi minuti ed è scattata la mobilitazione generale. Una superlativa dimostrazione di professionalità e sensibilità per ritrovare quel bellissimo cane. Dopo qualche ora di ricerche senza sosta, è stato individuato. Era in un dirupo a 964 metri di altitudine. I soccorritori si sono calati con le funi e lo hanno recuperato.

Poi è stato caricato in uno zaino e portato giù a valle, nel campo base allestito al bivio di San Mango.