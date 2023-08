Ceppaloni, sos di Barone: «Mezzo del Comune senza revisione, Cataudo chiarisca»

«Abbiamo appena trasmesso un'interrogazione al sindaco Cataudo su un autocarro di piccole dimensioni del Comune, che da qualche settimana si vede nuovamente circolare sul nostro territorio. Lo stesso mezzo, ad oggi, è utilizzato senza la revisione prevista per legge. L’ultima effettuata è di ottobre 2019». Ad affermarlo, in una nota, è la consigliera comunale di opposizione a Ceppaloni Emanuela Barone. «La revisione andava fatta entro ottobre 2021 ma evidentemente il mezzo era fermo in officina. Però ora che è stato riattivato, necessitava di tutti i controlli previsti per legge, non solo della copertura assicurativa», rilancia la consigliera.

«Non è solo una questione di violazione all’articolo 80 del codice della strada - aggiunge Barone -, con tanto di multa, ma un serio rischio in caso di incidente perché l’assicurazione potrebbe rivalersi sull’ente locale per eventuali danni causati a terzi». In conclusione, la consigliera chiede al sindaco Cataudo di sapere «chi ha autorizzato l’utilizzo del mezzo senza revisione, se lo stesso sia provvisto di libretto di circolazione e, in ogni caso, di disporre l’immediato fermo del mezzo, targato PI571282, fino a quando non sarà effettuata la revisione prevista per legge».