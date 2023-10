Sant'Agata de' Goti, Matera: «Nodo Sant'Alfonso, incontro proficuo con la Morgante»

«Ringrazio la manager dell'Azienda San Pio Morgante, per aver riscontrato una mia nota dello scorso 14 settembre, con la quale le chiedevo delucidazioni sulle prossime evoluzioni che andranno a riguardare il Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. Ringrazio altresì il direttore generale Morgante per la sollecitudine e la costante attenzione che, senza proclami e in modo fattivo, sta andando da sempre a profondere sulla questione». Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, che aggiunge: «La Morgante ha garantito, nella lettera di risposta datata 27 settembre, di persistere in un impegno “leale e sincero” sulla questione del Sant’Alfonso Maria de' Liguori, confermando anche come nella giornata del 3 ottobre si sarebbe tenuto, così come effettivamente avvenuto, un ulteriore momento di confronto relativamente alla questione del trasferimento di parte dei servizi dell'Istituto Pascale di Napoli a Sant'Agata. Ebbene, l’incontro di ieri si è rivelato essere proficuo e utile a definire e competenze delle aziende Rummo e Pascale rispetto ai prossimi passaggi. Seguiranno a breve incontri tra i vertici delle aziende per poi definire con la Regione la partenza del servizio, che auspichiamo avvenga quanto prima».

Per il senatore la manager «sta producendo uno sforzo obiettivamente apprezzabile per il Sant'Alfonso nei limiti, ovviamente, di quanto la politica regionale le consente di fare. Basti pensare, al riguardo, come, con atto delle ultime ore, la Morgante abbia dato nulla osta alla concessione di novanta ore di straordinario per i medici in servizio nel Pronto soccorso per sopperire alle carenze in organico e per garantire almeno i minimi livelli essenziali di assistenza. La posizione del partito – aggiunge Matera - non è condizionabile in base alle esigenze di politica locale. Fratelli d'Italia vuole l’attuazione concreta e piena del decreto 41/2019 e sta facendo politica contro le scelte regionali che mortificano la sanità nel Sannio e in particolare l'ospedale di Sant'Agata de' Goti. Fratelli d'Italia - precisa - è favorevole all'apertura di una parte dell'ospedale per i 24 posti del Pascale e sostiene le battaglie del Movimento civico di Sant'Agata. In buona sostanza, Fratelli d'Italia fa tutto quanto possibile per questi obiettivi senza alcuna strumentalizzazione delle persone e, soprattutto, nel rispetto di tutti».





Sul punto, sono intervenuti anche i consiglieri di maggioranza di Sant'Agata de' Goti Michele Iannotta e Alessandro Mauro i quali, unitamente al coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Cesare Serino, hanno sottolineato: «Con riguardo ai servizi del Pascale, accogliamo con soddisfazione questa evoluzione dal momento che essa creerà “movimento” attorno alla struttura sanitaria ma ricordiamo, ancora, come il reale obiettivo sia e resti quello di un potenziamento del Pronto soccorso e dei reparti che ad esso sono a supporto, nonché quello dell'attuazione di quanto previsto in seno al decreto 41/2019.

Ringraziamo il senatore Matera per l'impegno quotidiano e per il sostegno, che non fa mai mancare, alla causa dell’ospedale e del completamento della fondo Valle Isclero. Sosterremo con responsabilità le azioni che per la causa ospedaliera saranno poste in essere, così come rinnoviamo il nostro forte e vivo apprezzamento e il massimo appoggio alle lodevoli iniziative degli attivisti del Movimento civico».