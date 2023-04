Assolto dall'accusa di sequestro di persona e violenza su una donna: si tratta di Antonio Fulgieri, 63enne di Sant'Agata de' Goti, che ieri è stato giudicato dal gup Pietro Vinetti con il rito abbreviato. Nell'udienza, Fulgieri è stato difeso da Lucrezia D'Abruzzo e Nunzia Meccariello, che ne avevano chiesto l'assoluzione. Il pm Marilia Capitanio aveva invece chiesto la condanna a cinque anni e quattro mesi. Una condanna chiesta anche dal legale di parte civile Ettore Marcarelli.

A carico di Fulgieri era scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed era stata incriminata anche un'altra persona, che poi ha visto cadere le accuse nei suoi confronti dopo un incidente probatorio. I fatti risalgono al settembre del 2021, quando una donna di 49 anni presentò una denuncia ai carabinieri affermando che l'uomo, dopo il suo rifiuto a trascorrere del tempo in sua compagnia, l'avrebbe costretta con violenza a salire a bordo della sua Motoape car. L'imputato avrebbe caricato sul veicolo la bicicletta della donna, afferrandole poi il braccio e costringendola a salire a bordo. Quindi l'avrebbe condotta presso la sua abitazione, chiudendo la porta d'ingresso a chiave. Inoltre l'avrebbe colpita sulla spalla con la mazza dello spazzolone per pavimenti conducendola con forza in camera da letto al primo piano, costringendola a subire atti sessuali. Alla fine avrebbe chiuso a chiave la porta della camera da letto. Solo in serata due suoi conoscenti, giunti a Sant'Agata, l'avrebbero prelevata e accompagnata da un amico residente nel Casertano. Durante l'interrogatorio successivo all'arresto, Fulgieri davanti al gip aveva negato ogni accusa, affermando di conoscere la donna, con la quale aveva già mangiato e bevuto, escludendo di aver abusato di lei nella sua casa, già frequentata in precedenza. Inoltre il sostituto procuratore Maria Colucci, completate le indagini svolte dai carabinieri, aveva chiesto solo per l'uomo, dopo il proscioglimento di un altro, il giudizio immediato che il gip Gelsomina Palmieri ha concesso prima del processo svoltosi ieri.