La Casertana vince la finale playoff a Pagani, in città esplode la festa

La Casertana vince la finale playoff del girone G di serie D giocata a Pagani, a porte chiuse, e a Caserta esplode la festa dei tifosi. Prima il raduno al Monumento ai Caduti, tradizionale location delle feste sportive in città. Li era attesa la squadra, che ha viaggiato a bordo di un pullman dell'Air Campania (anche per motivi di sicurezza), ma appena si è sparsa la voce che i rossoblù si sarebbero fermati direttamente al "Pinto" i sostenitori si sono trasferiti in massa allo stadio.

All'arrivo i tifosi chiedono ai giocatori di scendere. La festa continua tra cori e sventolio di bandiere.Immancabili i fumogeni. C'è qualche giocatore che canta i cori e salta con i tifosi. Adesso la speranza di un ripescaggio in serie C.