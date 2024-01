Morto dopo una testata, domani i funerali di Roberto a Cellole

Si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15 a Cellole i funerali di Roberto Fusciello, il falegname qurantaseienne morto dopo una testata al volto, ricevuta al termine di un litigio. Il rito sarà celebrato nella chiesa di Santa Lucia dal parroco don Lorenzo Langella. L'intera comunità, ancora sconvolta per l'accaduto, si stringerà attorno ai genitori e alla famiglia di Roberto, per testomoniare il dolore e la solidarietà di tutti. Ieri, dopo il prelievo degli organi di Roberto da anni iscritti all'Aido, nell'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta, è stata effettuata l'autopsia e domani la salma tornerà a Cellole per l'ultimo saluto.

I risultati dell'esame autoptico saranno depositati nei prossimi giorni e da essi si attendono ulteriori elementi utili a fare chiarezza sulle cause della morte di Roberto Fusciello. Un delitto per il quale è in carcere, con l'accusa di omicidio volontario, Gianluca Sangiorgio.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri nei minuti successivi alla lite, avvenuta domenica scorsa in corso Freda dinanzi ad un centro scommesse.