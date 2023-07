Imprese, nasce lo sportello Claai al consorzio asi di Giugliano

Si svolgerà lunedì 3 luglio, alle ore 10.30, presso la sede della Claai a Napoli (piazza Garibaldi 49) la firma della convenzione tra l’Associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa e il Consorzio di imprenditori della Zona Asi di Giugliano per l’apertura di uno sportello di consulenza per le imprese.

L’accordo si inserisce nelle iniziative che la Claai ha posto in essere, per ampliare la propria base associativa e assistere gli associati in maniera capillare sul territorio della Città Metropolitana di Napoli.

Lo sportello avrà la durata di un anno a partire da giugno 2023 (si rinnoverà automaticamente per un altro anno) e avrà specifiche funzioni a beneficio delle aziende presenti all’interno del Consorzio giuglianese: un funzionario Claai una volta a settimana nei locali del Consorzio offrirà attività di consulenza alle imprese per credito, pratiche amministrative e Cciaa, servizio conciliazione e assistenza contrattuale, finanza agevolata, Mepa, formazione e aggiornamento tecnico, sicurezza sul lavoro, bilateralità e casi integrazione artigiana.

A illustrare i dettagli dell’accordo, che verrà firmato dai due enti nel corso della presentazione alla stampa, saranno: Alessandro Limatola, segretario generale Claai Campania, Giuseppe Cerella, presidente provinciale Claai Napoli, Luigi Russo, presidente Consorzio Imprenditori della Zona Asi di Giugliano.